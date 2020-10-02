Коболєв захворів на коронавірусом

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус. Діагноз підтвердився після відрядження.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики. Як говорили епідеміологи, колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Тому ми були готові до цієї реальності - і як компанія, і я особисто", - зазначив Коболєв.

Він додав, що почуває себе добре, а всі зустрічі та інтерв'ю переніс в онлайн. Він також уточнив, що менеджмент і співробітники "Нафтогазу" переважно на дистанційній роботі ще з березня. На час самоізоляції його обов'язки виконуватиме Сергій Перелома.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з'являвся. Позитивний результат отримав годину назад, попередив усіх, з ким контактував", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус.

Крім того, в ніч на 2 жовтня стало відомо, що COVID-19 заразився і президент США Дональд Трамп.