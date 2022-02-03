Количество привитых бустерной дозой COVID-вакцины достигло почти 400 тысяч

Статистика за сутки

За вчера, 2 февраля, в Украине 73 195 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу - 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, а бустерную - 20 826.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 396 725 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 396 723 человека, получили две дозы - 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу - 18 728 человек, а бустерную - 398 37.

В общем количестве в стране проведено 30 514 023 прививки.