Кількість щеплених бустерною дозою COVID-вакцини сягнула майже 400 тисяч

В Україні за минулу добу від коронавірусу щепилися ще 73 тисячі людей. З них бустерну дозу отримали 20 тисяч, при цьому загальна кількість проведених ревакцинацій вже сягнути майже 400 000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За вчора, 2 лютого в Україні 73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу - 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, а бустерну - 20 826.
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 396 725 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 396 723 людини, отримали дві дози - 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу - 18 728 людей, а бустерну - 398 37.
У загальній кількості в країні проведено 30 514 023 щеплення.
Нагадаємо, в Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік.
Додамо, в МОЗ відповіли на найпоширеніші запитання щодо отримання в "Дії" сертифікату про бустерну дозу вакцини від COVID.