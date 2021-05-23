Количество прививок от COVID-19 за последние сутки упало до 3,5 тысяч

По данным пресс-службы, за последние сутки одну дозу получили 1 022 человека, полностью иммунизированы - 2 481 человек. В течение суток работали 89 мобильных бригад, 144 пункта прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 74 783 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 052 814 прививок.

По состоянию на 22 мая 2021 года в очередь ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.