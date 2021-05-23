Кількість щеплень від COVID-19 за останню добу впала до 3,5 тисяч

За даними прес-служби, за останню добу одну дозу отримали 1 022 людини, повністю імунізовані - 2 481 людина. Протягом доби працювали 89 мобільних бригад, 144 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 033 особи, з них отримали 1 дозу - 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 052 814 щеплень.

Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.