В колонии Борисполя вспышка COVID, один заключенный уже умер
Вспышка коронавируса зафиксирована в Бориспольской исправительной колонии № 119. Заболели несколько десятков человек.
Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер", - сообщила она.
По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса и эпидемия пошла на спад. Он подчеркнул, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну COVID.
А премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции - это все еще насущная необходимость.
"Дисциплина спасает жизни - это факт, который мы видим ежедневно. Маски и дистанция - это несложные вещи, но эти вещи могут уберечь от попадания в стационар или от наихудшего сценария", - сказал он на заседании правительства.