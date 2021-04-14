В колонии Борисполя вспышка COVID, один заключенный уже умер

Вспышка коронавируса зафиксирована в Бориспольской исправительной колонии № 119. Заболели несколько десятков человек.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер", - сообщила она. По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.