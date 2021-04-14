У колонії Борисполя спалах COVID, один в'язень помер

Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань розпочато кримінальне провадження.

"На сьогодні в Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, який був хворий на коронавірусну інфекцію, помер", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу, епідемія пішла на спад. Він підкреслив, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю COVID.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що носіння масок і дотримання соціальної дистанції - це все ще нагальна необхідність.

"Дисципліна рятує життя - це факт, який ми бачимо щодня. Маски і дистанція - це нескладні речі, але ці речі можуть вберегти від попадання в стаціонар або від найгіршого сценарію", - сказав він на засіданні уряду.