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В колонии Борисполя вспышка COVID, один заключенный уже умер

Автор: РБК-Украина

Вспышка коронавируса зафиксирована в Бориспольской исправительной колонии № 119. Заболели несколько десятков человек.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"На сегодня в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией, умер", - сообщила она.

По ее словам, по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний начато уголовное производство.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса и эпидемия пошла на спад. Он подчеркнул, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну COVID.

А премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции - это все еще насущная необходимость.

"Дисциплина спасает жизни - это факт, который мы видим ежедневно. Маски и дистанция - это несложные вещи, но эти вещи могут уберечь от попадания в стационар или от наихудшего сценария", - сказал он на заседании правительства.

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Новости Украины БориспольколонияКоронавирус
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