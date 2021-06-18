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Коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире, - ВОЗ

Автор: Андрей Василюк

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Суминанат заявила в пятницу, 18 июня, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

Об этом Суминанат заявила на сегодняшней пресс-конференции, передает Reuters.

"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", - заявила Сумья Суминанат.

Эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии РБК-Украина спрогнозировала появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19. По ее словам, у этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал.

Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложили дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.

Согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известный как дельта, увеличивает вдвое риски госпитализации. Однако при получении двух доз вакцины от коронавируса эти риски существенно снижаются.

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