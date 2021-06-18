Коронавірус "Delta" стає домінуючим у світі, - ВООЗ

Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сум'я Сумінанат заявила у п’ятницю, 18 червня, що дельта-варіант COVID-19 , вперше виявлений в Індії, стає панівним варіантом коронавірусу у світі. Це відбувається через його високу здатність передаватися від людини до людини.

Про це Сумінанат заявила на сьогоднішній прес-конференції, передає Reuters .

"Варіант Delta на шляху до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі завдяки своїй підвищеній здатносты передаватися", - заявила Сум'я Сумінанат.

Епідеміолог Наталія Виноград в коментарі РБК-Україна спрогнозувала появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19. За її словами, у цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал.

Вчені Національної академії наук України (НАН) запропонували додатковий контроль з країнами, де циркулює дельта-штам коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відстрочити поширення "індійського" штаму в Україні.

Згідно з дослідженнями, "індійський" штам коронавірусу, також відомий як дельта, збільшує вдвічі ризики госпіталізації. Однак при отриманні двох доз вакцини від коронавірусу ці ризики істотно знижуються.