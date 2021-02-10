Коронавирус в Украине: как изменится карантин после старта вакцинации

Карантин в Украине

Карантинные ограничения, действующие по всей стране, в ближайшее время пересмотрят. В планах Минздрава возвращение к адаптивной форме с разделением на зоны. Переход к адаптивному карантину необднократно анонсировали в Кабмине, однако даты такого перехода все еще нет.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, адаптивная модель начнет действовать уже в конце февраля и будет включать 3-4 зоны. В частности, будет "красная зона", в которой предусмотрены самые жесткие ограничения. Но, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на данный момент ни одна область туда не попадет.

"Красная зона" будет вводиться отдельным решением в случае если за 7 дней число госпитализированных в отдельной области вырастет на 50 и более процентов. Еще одно условие - заполненность больничных коек с подведенным кислородом более чем на 65%.

Вместе с тем, рассматривается и снятие ограничений для отдельных категорий украинцев. Так, недавно на форуме "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для тех, кто вакцинируется от коронавируса будут отменять карантинные ограничения.Также выйти из карантина смогут те, кто переболел COVID-19.

Вакцинация в Украине

Старт вакцинации в Украине запланирован на 15 февраля, но эта дата не окончательная и может измениться. Тем не менее, в стране идет подготовка к иммунизации населения: разработан план вакцинации, готовятся списки на прививки, а также разрабатывается механизм записи и контроля за теми, кто получит вакцину.

В частности, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что списки украинцев будут формироваться на базе еHealth. Кроме того ведомство Федорова планирует провести своебразный опрос среди украинцев о планах вакцинироваться и уже учитывая число желающих формировать план иммунизации населения.

Вакцинация в Украине будет бесплатной и добровольной, прививать население будут четырьмя вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax. По прогнозам Минздрава, во второй половине 2021 года вакцина от коронавируса может появиться и в аптеках.

Несмотря на то, что вакцинация в Украине будет добровольной, президент Владимир Зеленский считает, что есть категории украинцев, которые не имеют права отказаться от прививки, в частности, бюджетники (учителя, медики). Глава государства также заявил, что готов вакцинироваться и сделает это публично на втором этапе - вместе с военными. На первом этапе вакцину получат медики, работающие с COVID-больными.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 10 февраля коронавирусом в Украине переболели более 1,2 млн украинцев. В частности, за последние сутки зафиксировали 3 409 случаев.

Согласно прогнозу НАН, среднее число новых случаев на текущей неделе составит около 3,5 тысяч, на следующей - 3 272. Ученые констатируют сокращение числа новых случаев, но напряженной ситуация остается в западных областях. Кроме того, после выхода из "январского локдауна" и возобновления учебного процесса в школах среди заразившихся растет число детей.