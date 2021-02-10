Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації

Карантин в Україні

Карантинні обмеження, що діють по всій країні, найближчим часом переглянуть. У планах МОЗ повернення до адаптивної форми з поділом на зони. Перехід до адаптивного карантину необднократно анонсували в Кабміні, однак дати такого переходу все ще немає.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, адаптивна модель почне діяти вже в кінці лютого і буде включати 3-4 зони. Зокрема, буде "червона зона", в якій передбачені жорсткі обмеження. Але, за словами глави МОЗ Максима Степанова, на даний момент жодна область туди не потрапить.

"Червона зона" буде вводитися окремим рішенням у разі якщо за 7 днів кількість госпіталізованих в окремій області зросте на 50 і більше відсотків. Ще одна умова - заповненість лікарняних ліжок з підведеним киснем більш ніж на 65%.

Разом з тим, розглядається і зняття обмежень для окремих категорій українців. Так, днями на форумі "Україна 30" президент України Володимир Зеленський заявив, що для тих, хто вакцинується від коронавірусу будуть скасовувати карантинні обмеження.Також вийти з карантину зможуть ті, хто перехворів COVID-19.

Вакцинація в Україні

Старт вакцинації в Україні запланований на 15 лютого, але ця дата не остаточна і може змінитися. Тим не менш, у країні йде підготовка до імунізації населення: розроблений план вакцинації, готуються списки на щеплення, а також розробляється механізм запису і контролю за тими, хто отримає вакцину.

Зокрема, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що списки українців будуть формуватися на базі еHealth. Крім того відомство Федорова планує провести своєрідне опитування серед українців про плани вакцинуватися і вже враховуючи кількість бажаючих формувати план імунізації населення.

Вакцинація в Україні буде безкоштовною і добровільною, прищеплювати населення будуть чотирма вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax. За прогнозами МОЗ, у другій половині 2021 року вакцина від коронавіруса може з'явитися і в аптеках.

Незважаючи на те, що вакцинація в Україні буде добровільною, президент Володимир Зеленський вважає, що є категорії українців, які не мають права відмовитися від щеплення, зокрема, бюджетники (вчителі, медики). Глава держави також заявив, що готовий вакцинуватися і зробить це публічно на другому етапі - разом з військовими. На першому етапі вакцину отримають медики, які працюють з COVID-хворими.

Коронавірус в Україні

Станом на 10 лютого коронавірусом в Україні перехворіли понад 1,2 млн українців. Зокрема, за останню добу зафіксували 3 409 випадків.

Згідно з прогнозом НАН, середня кількість нових випадків на поточному тижні складатиме близько 3,5 тисяч, на наступному - 3 272. Вчені констатують скорочення числа нових випадків, але напруженою залишається ситуація в західних областях. Крім того, після виходу з "січневого локдауну" та відновлення навчального процесу в школах серед хворих зростає число дітей.