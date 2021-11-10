"Красная" зона в Украине. В каких регионах заболеваемость COVID продолжает расти

По состоянию на 10 ноября в Украине 17 областей остаются в "красной" карантинной зоне. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
Больше всего новых случаев за сутки 9 ноября зафиксировали в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).
На сегодняшний день в "красной" зоне остаются:
Регионы "оранжевой" зоны:
В "желтой" карантинной зоне остались:
При этом уровень тестирования граждан на коронавирус растет во всех регионах.
Напомним, в Украине за сутки 9 ноября заразились коронавирусом 23 283 человека, а более 800 умерли.
Также по состоянию на 10 ноября в стране вакцинировали более 267 тысяч человек.