Червона зона в Україні. У яких регіонах захворюваність на COVID продовжує зростати

Станом на 10 листопада в Україні 17 областей залишаються у "червоній" карантинній зоні. Захворюваність на коронавірус продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.
Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).
На сьогоднішній день у "червоній" зоні залишаються:
Регіони "помаранчевої" зони:
У "жовтій" карантинній зоні залишилися:
При цьому рівень тестування громадян на коронавірус зростає у всіх регіонах.
Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада заразилися коронавірусом 23 283 особи, а понад 800 померло.
Також станом на 10 листопада в країні вакцинували понад 267 тисяч осіб.