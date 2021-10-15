UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Красная" зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули

Автор: Илона Свиридова

В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли так называемые противоковидные патрули. Местная власть мониторит соблюдение карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Херсона.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", - отметил и.о. заместителя городского головы Роман Головня.

По его словам, ситуация с СOVID-19 в Херсоне напряженная, и больницы уже заполнены более чем на 95%. Поэтому с сегодняшнего дня херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах.

Что касается общественного транспорта, то на маршруты вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.

Напомним, ранее сообщалось, что Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю.

Также сегодня Министерство здравоохранение обновило карантинную карту Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонКрасная зона карантина