"Красная" зона: на улицы Херсона вышли противоковидные патрули

В связи с "красной" зоной в Херсоне на улицы вышли так называемые противоковидные патрули. Местная власть мониторит соблюдение карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Херсона .

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", - отметил и.о. заместителя городского головы Роман Головня.

По его словам, ситуация с СOVID-19 в Херсоне напряженная, и больницы уже заполнены более чем на 95%. Поэтому с сегодняшнего дня херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах.

Что касается общественного транспорта, то на маршруты вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.