"Червона" зона: на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі

У зв'язку з "червоною" зоною в Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міської ради Херсона .

"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог-в Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - зазначив в.о. заступника міського голови Роман Головня.

За його словами, ситуація з СOVID-19 в Херсоні напружена, і лікарні вже заповнені більш ніж на 95%. Тому відсьогодні херсонських пацієнтів госпіталізують у сусідніх районах.

Що стосується громадського транспорту, то на маршрути вийшли тролейбуси і автобуси в повному складі.