Из "красной" зоны карантина могу вывести еще три области, - Шмыгаль

По состоянию на сегодня, в " красной " зоне карантина находятся шесть областей. Эту зону могут сократить вдвое.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совещании у президента, сообщает пресс-служба Офиса президента .

По его словам, после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.

Денис Шмыгаль отметил, что после этого в этой зоне останутся три области - Сумская, Полтавская и Запорожская.