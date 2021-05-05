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Из "красной" зоны карантина могу вывести еще три области, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 13:57
Из "красной" зоны карантина могу вывести еще три области, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на сегодня, в "красной " зоне карантина находятся шесть областей. Эту зону могут сократить вдвое.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совещании у президента, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям.

Денис Шмыгаль отметил, что после этого в этой зоне останутся три области - Сумская, Полтавская и Запорожская.

Напомним, Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне.

Отметим, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.

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