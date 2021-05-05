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З "червоної" зони карантину можу вивести ще три області, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 13:57
З "червоної" зони карантину можу вивести ще три області, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Станом на сьогодні, у "червоній" зоні карантину перебувають шість областей. Цю зону можуть скоротити вдвічі.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на нараді у президента, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної" зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Денис Шмигаль зазначив, що після цього в цій зоні залишаться три області - Сумська, Полтавська та Запорізька.

Нагадаємо, Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область у "помаранчевій" зоні.

Зазначимо, ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

РБК-Україна раніше писало, що у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.

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