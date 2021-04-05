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Из "красной" зоны карантина могут вывести одну из областей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине могут в ближайшее время сократить "красную" зону карантина. В Закарпатской области улучшается ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

По его словам, в области ситуация ежедневно улучшается: меньше инфицированных коронавирусом, меньше смертей, увеличивается количество коек.

"Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону", - сообщил он.

В ОГА заявили, что регион подходит к положительному показателю, чтобы перейти в "оранжевую" зону.

Тем временем по показателям Минздрава, Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут попасть в "красную" зону.

Напомним, во Львове ситуация с коронавирусом не улучшается. Мэр города Андрей Садовый допускает введение полного локдауна.

Отметим, сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун, с самого утра на улицах города образовались большие пробки.

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Новости Украины КарантинЗакарпатская область
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