З "червоної" зони карантину можуть вивести одну з областей

В Україні можуть найближчим часом скоротити "червону" зону карантину. У Закарпатській області покращується ситуація з коронавірусом.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.
За його словами, в області ситуація щодня покращується: менше інфікованих коронавірусом, менше смертей, збільшується кількість ліжок.
"Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - повідомив він.
У ОДА заявили, що регіон підходить до позитивного показника, щоб перейти в "помаранчеву" зону.
Тим часом за показниками МОЗ, Хмельницька, Черкаська та Донецька області можуть потрапити в "червону" зону.
Нагадаємо, у Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну.
Зазначимо, сьогодні у Києві почав діяти посилений локдаун, від самого ранку на вулицях міста утворились великі затори.