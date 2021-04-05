З "червоної" зони карантину можуть вивести одну з областей

В Україні можуть найближчим часом скоротити " червону" зону карантину . У Закарпатській області покращується ситуація з коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

За його словами, в області ситуація щодня покращується: менше інфікованих коронавірусом, менше смертей, збільшується кількість ліжок.

"Зараз перебуваємо у "червоній" зоні, але насправді перебуваємо на межі до того, щоб перейти в "помаранчеву" зону", - повідомив він.

У ОДА заявили, що регіон підходить до позитивного показника, щоб перейти в "помаранчеву" зону.