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"Красную" зону карантина могут покинуть еще 7 областей до конца недели, - KSE

Автор: Анастасия Рокитна

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики заявили о возможности сокращения "красной " зоны карантина. Из этой зоны до конца недели могут выйти еще 7 областей.

Об этом заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, многие области, которые сейчас находятся в "красной" зоне карантина, могут в ближайшее время выйти из нее.

"Например Житомирская область стабилизируется и в течение недели может выйти из этой зоны. Запорожская, Киевская и Полтавская области еще не вышли из нее из-за коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19. Ожидается стабилизация показателя. После этого эти области смогут выйти из "красной" зоны. Это ожидается в течение недели", - сообщил Ганиченко.

Также, эксперт отметил, что на днях из этой зоны могут выйти Николаевская, Черниговская и Харьковская области. Но насчет Харьковской области есть вопросы.

"Харьковская область по всем показателям может выйти буквально завтра. Но ситуация там стабильно критическая. Потому что там процент занятости коек с кислородом уменьшается. Все "ковидные" больницы критически заняты, кроме двух районных больниц. Они заняты под 100%", - сообщил Ганиченко.

Также, по его словам, до выхода из "красной" зоны далеко Хмельницкой и Сумской областям.

Напомним, в Украине еще одну область перевели в "желтую" зону.

Отметим, вчера было принято решение о выходе Киева из "красной" зоны карантина 1 мая.

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