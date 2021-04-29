"Червону" зону карантину можуть покинути ще 7 областей до кінця тижня, - KSE

За його словами, багато областей, які зараз перебувають в "червоні" зоні карантину, можуть найближчим часом вийти з неї.

"Наприклад Житомирська область стабілізується і впродовж тижня може вийти з цієї зони. Запорізька, Київська та Полтавська області ще не вийшли з неї через коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. Очікується стабілізація показника. Після цього ці області зможуть вийти з "червоної" зони. Це очікується впродовж тижня", - повідомив Ганіченко.

Також, експерт зазначив, що на днях з цієї зони можуть вийти Миколаївська, Чернігівська та Харківська області. Але щодо Харківської області є питання.

"Харківська область за всіма показниками може вийти буквально завтра. Але ситуація там стабільно критична. Бо там відсоток зайнятості ліжок з киснем зменшується. Всі "ковідні" лікарні є критично зайняті, крім двох районних лікарень. Вони зайняті під 100%", - повідомив Ганіченко.

Також, за його словами, до виходу з "червоної" зони далеко Хмельницькій та Сумській областям.