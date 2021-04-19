"Красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион

В Украине в ближайшее время могут сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны может выйти Житомирская область.
Об этом заявила заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко, сообщает "Замковая гора".
По ее словам, загруженность коек в регионе значительно уменьшилось - 55%. Также улучшилась ситуация с госпитализацией больных COVID-19.
"По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из "красной" зоны карантина выйти", - сообщила Наталья Остапченко.
По состоянию на сегодня, в "красные" зоне карантина 12 областей и Киев. В этой зоне Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Из "красной" зоны ранее вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Напомним, во Львове продолжили усиленный карантин до 4 мая. Однако местная власть приняла решение ослабить некоторые карантинные ограничения.
Отметим, в Тернополе решили ослабить карантин и восстановить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.
Кроме того, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городская власть хочет предотвратить новую вспышку коронавируса.