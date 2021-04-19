"Красную" зону карантина скоро может покинуть еще один регион

По ее словам, загруженность коек в регионе значительно уменьшилось - 55%. Также улучшилась ситуация с госпитализацией больных COVID-19.

"По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из "красной" зоны карантина выйти", - сообщила Наталья Остапченко.

По состоянию на сегодня, в "красные" зоне карантина 12 областей и Киев. В этой зоне Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Из "красной" зоны ранее вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области.