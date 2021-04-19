RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні найближчим часом можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Житомирська область.

Про це заявила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє "Замкова гора".

За її словами, завантаженість ліжок у регіоні значно зменшилася - 55%. Також покращилась ситуація з госпіталізацією хворих COVID-19.

"За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з "червоної" зони карантину вийти", - повідомила Наталія Остапченко.

Станом на сьогодні, у "червоні" зоні карантину 12 областей та Київ. В цій зоні Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

З "червоної" зони раніше вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області.

Нагадаємо, у Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.

Зазначимо, в Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.

Крім того, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин
Читайте також
Ізраїль може запровадити "зелені паспорти" для дітей. Їх вакцинація ще не почалася
Виплати ФОПам за карантин: як оформити заявку в "Дія" (інструкція)
Прогноз погоди