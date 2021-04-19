"Червону" зону карантину скоро може покинути ще один регіон

За її словами, завантаженість ліжок у регіоні значно зменшилася - 55%. Також покращилась ситуація з госпіталізацією хворих COVID-19.

"За такими ключовими показниками, а також за кількістю інфікованих ми наближаємося до того, щоб все-таки з "червоної" зони карантину вийти", - повідомила Наталія Остапченко.

Станом на сьогодні, у "червоні" зоні карантину 12 областей та Київ. В цій зоні Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

З "червоної" зони раніше вийшли Івано-Франківська та Закарпатська області.