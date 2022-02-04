"Красную" зону карантина в Украине сегодня расширят: что известно

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина. Решение примут уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина во время брифинга.
"Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал санврач.
По данным карты эпидемиологической ситуации Минздрава, в Украине под угрозой введения в зону с самыми жесткими ограничениями следующие области:
В настоящее время в "красной" зоне карантина находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на "красную" зону.
Добавим, по данным Киевской школы экономики, в Украине в ближайшее время ожидается парад вхождения регионов в "красную" зону.