"Червону" зону карантину в Україні сьогодні розширять: що відомо

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що Держкомісія ТЕБ та НС розгляне переведення регіонів до "червоної" зони карантину. Рішення ухвалять вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна під час брифінгу.
"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав санлікар.
За даними карти епідеміологічної ситуації МОЗ, в Україні під загрозою введення до зони з найжорсткішими обмеженнями перебувають такі області:
Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають дві області - Івано-Франківська та Рівненська.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали області-кандидати на "червону" зону.
Додамо, за даними Київської школи економіки, в Україні найближчим часом очікується парад входження регіонів до "червоної" зони.