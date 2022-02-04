"Червону" зону карантину в Україні сьогодні розширять: що відомо

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що Держкомісія ТЕБ та НС розгляне переведення регіонів до "червоної" зони карантину. Рішення ухвалять вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кузіна під час брифінгу.

"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - сказав санлікар.

Які регіони під загрозою

За даними карти епідеміологічної ситуації МОЗ, в Україні під загрозою введення до зони з найжорсткішими обмеженнями перебувають такі області:

Вінницька,

Волинська,

Донецька,

Житомирська,

Закарпатська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька.

Які області вже в "червоній" зоні

Наразі у "червоній" зоні карантину перебувають дві області - Івано-Франківська та Рівненська.