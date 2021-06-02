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Лишь 0,4% всех COVID-прививок сделаны в бедных странах, - ВОЗ

Автор: Андрей Василюк

Из 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. С точки зрения эпидемиологии и экономики это неприемлемая тенденция.

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, говорится в Twitter организации.

"С 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. Это неэтично, эпидемиологически и экономически неприемлемо", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что страны с самым высоким уровнем вакцинации против COVID-19 сейчас наблюдают значительное уменьшение случаев и смертей от вируса. Поэтому инвестиции в глобальную инициативу равномерного распределения вакцины COVAX являются не благотворительностью, а скорее инвестицией в прекращение пандемии и содействие настоящему глобальному выздоровлению.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус призвал 31 мая как можно быстрее начать глобальные переговоры по согласованию международного договора о готовности к пандемии и реагированию на нее. Он считает, что настало время для такого договора.

Ранее Гебреисус предположил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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