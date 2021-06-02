Лише 0,4% всіх COVID-щеплень зроблені в бідних країнах, - ВООЗ

З 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. З точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, йдеться в Twitter організації.

"З 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. Це є етично, епідеміологічно та економічно неприйнятно", - сказав Гебреїсус. Він зазначив, що країни з найвищим рівнем вакцинації проти COVID-19 зараз спостерігають значне зменшення випадків та смертей від вірусу. Тому інвестиції у глобальну ініціативу рівномірного розподілу вакцини COVAX є не благодійністю, а радше інвестицією у припинення пандемії та сприяння справжньому глобальному одужанню.