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Лишь одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина

Автор: РБК-Украина

С завтрашнего дня в Украине в "красной" зоне карантина из-за коронавируса осталнется только Сумская область. Сегодня из "красной" зоны вывели Запорожскую и Полтавскую области.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ и результаты заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, уровень госпитализации в Сумской области составляет 55,1, что не превышает норму меньше или 60 на 100 тысяч населения.

Динамика уровня госпитализации уменьшилась составляет -25,9%. Загруженность коек кислородом - 60,9% при норме до 65%.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Сумской области выявили 139 новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что жесткие карантинные ограничения в Запорожской и Полтавской областях отменяются с 7 мая.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Украине может уже не быть "красной" зоны карантина. Страна может стать " желто-оранжевой".

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

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Новости Украины Сумская областькрасная зонаКоронавирус