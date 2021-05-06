Лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину

Відзавтра в Україні в "червоній" зоні карантину через коронавірус залишається тільки Сумська область. Сьогодні з "червоної" зони вивели Запорізьку та Полтавську області .

Так, рівень госпіталізації у Сумській області становить 55,1, що не перевищує норму менше або 60 на 100 тисяч населення.

Динаміка рівня госпіталізації зменшилась становить -25,9%. Завантаженість ліжок киснем - 60,9% при нормі до 65%.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Сумській області виявили 139 нових випадків коронавіруса.