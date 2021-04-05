Локдаун во Львове могут усилить: на очереди закрытие авиа и железнодорожного сообщения

Об этом он заявил в эфире на радио "Люкс FM", передает пресс-служба Львовского городского совета .

По его словам, в городе 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. За вчера поступило 46 новых тяжелобольных пациентов, отметил он.

"Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - рассказал мэр Львова.

Отметим, в городе продлили локдаун минимум до 12 апреля, транспорт работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.