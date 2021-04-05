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Локдаун во Львове могут усилить: на очереди закрытие авиа и железнодорожного сообщения

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове ситуация с коронавирусом не улучшается. Мэр города Андрей Садовый допускает введения полного локдауна.

Об этом он заявил в эфире на радио "Люкс FM", передает пресс-служба Львовского городского совета.

По его словам, в городе 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Несмотря на увеличение коек в больницах, люди продолжают поступать каждый день. За вчера поступило 46 новых тяжелобольных пациентов, отметил он.

"Что касается карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - рассказал мэр Львова.

Отметим, в городе продлили локдаун минимум до 12 апреля, транспорт работает в режиме спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.

Напомним, Львовская область пока не планирует ужесточать карантинные ограничения.

Отметим, в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Кроме того, сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун, с самого утра на улицах города образовались большие пробки.

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