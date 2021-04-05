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Локдаун у Львові можуть посилити: на черзі закриття авіа та залізничного сполучення

Автор: Анастасія Рокитна

У Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну.

Про це він заявив в ефірі на радіо "Люкс FM", передає прес-служба Львівської міської ради.

За його словами, у місті 1112 людей госпіталізовані в міських медичних закладах. Попри збільшення ліжок в лікарнях, люди продовжують поступати кожного дня. За вчора поступило 46 нових важкохворих пацієнтів, зазначив він.

"Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", - розповів мер Львова.

Зазначимо, у місті продовжили локдаун мінімум до 12 квітня, транспорт працює в режимі спецперевозок. Безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено. Всі дитячі сади перейшли у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.

Нагадаємо, Львівська область поки не планує посилювати карантинні обмеження.

Зазначимо, у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

Крім того, сьогодні у Києві почав діяти посилений локдаун, від самого ранку на вулицях міста утворились великі затори.

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