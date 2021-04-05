Локдаун у Львові можуть посилити: на черзі закриття авіа та залізничного сполучення

У Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну .

Про це він заявив в ефірі на радіо "Люкс FM", передає прес-служба Львівської міської ради .

За його словами, у місті 1112 людей госпіталізовані в міських медичних закладах. Попри збільшення ліжок в лікарнях, люди продовжують поступати кожного дня. За вчора поступило 46 нових важкохворих пацієнтів, зазначив він.

"Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа, і залізничне сполучення зі Львовом", - розповів мер Львова.

Зазначимо, у місті продовжили локдаун мінімум до 12 квітня, транспорт працює в режимі спецперевозок. Безкоштовний проїзд усіх пільгових категорій призупинено. Всі дитячі сади перейшли у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють.