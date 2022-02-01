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Львов увеличивает количество коек для COVID-больных детей

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове увеличивают количество коек в больницах для больных коронавирусом детей. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

"Только что на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских коек для лечения COVID-19. Теперь их будет 150", - написал он.

По его словам, сегодня во Львовской городской детской больнице находятся 96 детей, а в областной еще 102.

"Важно понимать, что места также обустраиваются и для родителей, часто на протяжении всего лечения находиться со своими детьми", - отметил Садовой.

Он отметил, что по решению школ 86% учащихся 1-4 классов уже переведены на дистанционное обучение.

"Статистика заболеваемости неутешительная. За вчера имеем +1832 положительных ПЦР-теста", - добавил мэр.

Напомним, по прогнозам Киевской школы экономики, Львовская область является одним из претендентов на вхождение в "красную" зону.

Добавим, что с 31 января во Львовской области ужесточены карантинные ограничения.

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