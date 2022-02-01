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Львів збільшує кількість ліжок для COVID-хворих дітей

Автор: Марія Кучерявець

У Львові збільшують кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус дітей. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового у Facebook.

"Щойно на комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19. Тепер їх буде 150", - написав він.

За його словами, сьогодні у Львівській міській дитячій лікарні перебуває 96 дітей, а в обласній ще 102.

"Важливо розуміти, що місця також облаштовуються і для батьків, які часто мають упродовж всього лікування перебувати зі своїми дітьми", - зауважив Садовий.

Він зазначив, що за рішенням шкіл 86% учнів 1-4 класів вже переведено на дистанційне навчання.

"Статистика захворюваності є невтішною. За вчора маємо +1832 позитивних ПЛР-тести. Цього разу вірус особливо вражає найменших", - додав мер.

Нагадаємо, за прогнозами Київської школи економіки, Львівська область одна з претендентів на входження до "червоної" зони.

Додамо, що від 31 січня у Львівській області посилили карантинні обмеження.

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