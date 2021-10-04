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Львов уже входит в "красную" зону карантина, - Садовой

Автор: Илона Свиридова

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

"Мы "красной" зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - заявил львовский мэр.

По его словам, на сегодня в городе госпитализированы 372 человек с COVID-19.

"За последние сутки были госпитализированы 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня. Также мы открываем для приема больных COVID 8-ю больницу. Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы", - добавил Садовой.

Отметим, в "красной" зоне запрещается:

  • работа кафе и ресторанов (можно на вынос)
  • работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров
  • работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат
  • проведение массовых мероприятий
  • работа учреждений культуры
  • работа отелей и хостелов

Ограничения не применяются, если у всего персонала и у всех посетителей, кроме лиц до 18 лет, есть "зеленые" COVID-сертификаты.

Напомним, еще на прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что ни одна из областей Украины не соответствует "оранжевой" или "красной" зонам адаптивного карантина.

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