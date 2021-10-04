RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Львів вже входить до "червоної" зони карантину, - Садовий

Автор: Ілона Свиридова

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить до "червоної" зону адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, за кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", - заявив львівський мер.

За його словами, на сьогодні в місті госпіталізовано 372 осіб з COVID-19.

"За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні. Також ми відкриваємо для прийому хворих на COVID 8-у лікарні. Як правило, в тяжкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані", - додав Садовий.

Нагадаємо, ще минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що жодна з областей України не відповідає "помаранчевій" або"червоній" зонам адаптивного карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКарантинЧервона зона карантину