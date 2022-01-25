UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львовской области хотят усилить карантин: названа причина

Автор: Ольга Белей

Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области. Речь идет о дистанционном обучении, запрете развлекательных мероприятий и ограничении проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львоский портал".

В частности, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Львовская область уже отвечает критериям "красной" зоны эпиднебезопасности, однако официально в эту зону государственная комиссия ТЭБ и ЧС ее еще не перевела. При этом руководство области уже готовится к усилению карантина.

"Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области: перевести на "дистанционку" все образовательные заведения, кроме детсадов, запретить развлекательные мероприятия и ограничить проезд в общественном транспорте", - сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

"В 17:00. запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, которая собирается установить, что с 26 января во Львовской области:

  • все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение;
  • массовые развлекательные мероприятия - под временным запретом;
  • проезд в общественном транспорте возможен при наполненности на 50%", - пишет издание.

Также в области планируют усилить контроль соблюдения этих карантинных ограничений.

"В решении комиссии ТЭБ и ЧС мы еще пропишем, что если уровень заболеваемости будет продолжать расти, то с 1 февраля будет полностью прекращена работа ресторанов, они смогут работать только на вынос. Также такие ограничения будут касаться спортивных залов, фитнес-клубов и других подобных заведений. Такое решение вынужденно, но уровень и динамика заболеваемости заставляют нас действовать на опережение, чтобы предупредить интенсивную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Орест Чемерис.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине все больше областей претендуют на переход в "красную" зону адаптивного карантина. В основном это касается западных регионов.

Ранее стало известно, что Ровенская зона перейдет в "красную" зону с 27 января.

Отметим, эксперты Киевской школы экономики прогнозируют заболеваемость COVID на уровне до 55 000 случаев в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов