Во Львовской области хотят усилить карантин: названа причина

В частности, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Львовская область уже отвечает критериям "красной" зоны эпиднебезопасности, однако официально в эту зону государственная комиссия ТЭБ и ЧС ее еще не перевела. При этом руководство области уже готовится к усилению карантина.

"Из-за вспышки коронавируса областная комиссия ТЭБ и ЧС собирается усилить карантин во Львовской области: перевести на "дистанционку" все образовательные заведения, кроме детсадов, запретить развлекательные мероприятия и ограничить проезд в общественном транспорте", - сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

"В 17:00. запланировано заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, которая собирается установить, что с 26 января во Львовской области:

все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение;

массовые развлекательные мероприятия - под временным запретом;

проезд в общественном транспорте возможен при наполненности на 50%", - пишет издание.

Также в области планируют усилить контроль соблюдения этих карантинных ограничений.

"В решении комиссии ТЭБ и ЧС мы еще пропишем, что если уровень заболеваемости будет продолжать расти, то с 1 февраля будет полностью прекращена работа ресторанов, они смогут работать только на вынос. Также такие ограничения будут касаться спортивных залов, фитнес-клубов и других подобных заведений. Такое решение вынужденно, но уровень и динамика заболеваемости заставляют нас действовать на опережение, чтобы предупредить интенсивную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Орест Чемерис.