У Львівській області хочуть посилити карантин: названо причину

Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області. Йдеться про дистанційне навчання, заборону розважальних заходів та обмеження проїзду в громадському транспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".
Зокрема, через стрімке зростання захворюваності коронавірусом Львівська область вже відповідає критеріям "червоної" зони епіднебезпеки, проте офіційно в цю зону державна комісія ТЕБ і НС її ще не перевела. При цьому керівництво області вже готується до посилення карантину.
"Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області: перевести на "дистанційку" всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити розважальні заходи і обмежити проїзд у громадському транспорті", - повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.
"В 17:00. заплановано засідання обласної комісії ТЕБ і НС, яка збирається встановити, що з 26 січня у Львівській області:
Також в області планують посилити контроль дотримання цих карантинних обмежень.
"У рішенні комісії ТЕБ і НС ми ще пропишемо, що якщо рівень захворюваності буде продовжувати рости, то з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів, вони зможуть працювати тільки на винос. Також такі обмеження стосуватимуться спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення вимушене, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, щоб попередити інтенсивне навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Орест Чемерис.
Нагадаємо, через зростання захворюваності коронавірусом в Україні все більше областей претендують на перехід в" червону " зону адаптивного карантину. В основному це стосується західних регіонів.
Раніше стало відомо, що Рівненська зона перейде в "червону" зону з 27 січня.
Зазначимо, експерти Київської школи економіки прогнозують захворюваність COVID на рівні до 55 000 випадків на добу.