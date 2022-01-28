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Ляшко назвал причину расширения "красной" зоны и назвал области-кандидаты

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что неслучайно вспышка коронавируса начинается именно с запада, потому что там низкий уровень вакцинации от COVID. В Ивано-Франковской и Ровенской областях один из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации - 36% и 42% взрослого населения соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.

По его словам, ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек за сутки. Он отметил, что Ивано-Франковская и Ровенская области находятся в "красной" зоне. Там низкий уровень вакцинации.

"При том, что регионы-лидеры - город Киев, Киевская и Полтавская области - демонстрируют уровень в 53-75% вакцинированного взрослого населения полным курсом прививок", - сообщил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что регионы-лидеры по вакцинации находятся в "желтом" уровне эпиднебезопасности и имеют одни из самых низких уровней госпитализаций и занятости "ковидных" коек с кислородом.

"При этом регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону "красного" уровня эпидопасности. Самый высокий риск быстрого перехода в "красный" уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", - сообщил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране.

Отметим, появилось еще 7 областей-кандидатов для введения локдауна.

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КарантинВиктор Ляшко