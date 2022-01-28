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Ляшко назвав причину розширення "червоної" зони і назвав області-кандидати

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що невипадково спалах коронавірусу розпочинається саме із заходу, бо там низький рівень вакцинації від COVID. Івано-Франківська та Рівненська області мають один із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.

За його словами, найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Він зазначив, що Івано-Франківська та Рівненська області перебувають в "червоній" зоні. Там низький рівень вакцинації.

"При тому, що регіони-лідери - місто Київ, Київська та Полтавська області - демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень", - повідомив Ляшко.

Голова МОЗ зазначив, що регіони-лідери з вакцинації перебувають у "жовтому" рівні епіднебезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

"При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік "червоного" рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - повідомив він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні.

Зазначимо, з'явилось ще 7 областей-кандидатів для введення локдауну.

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