Ляшко назвав причину розширення "червоної" зони і назвав області-кандидати

За його словами, найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Він зазначив, що Івано-Франківська та Рівненська області перебувають в "червоній" зоні. Там низький рівень вакцинації.

"При тому, що регіони-лідери - місто Київ, Київська та Полтавська області - демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень", - повідомив Ляшко.

Голова МОЗ зазначив, що регіони-лідери з вакцинації перебувають у "жовтому" рівні епіднебезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.

"При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік "червоного" рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - повідомив він.