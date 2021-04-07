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Ляшко объяснил, почему Черкасская и Ровенская области не попали в "красную зону"

Автор: Инна Собора

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему Черкасская и Ровенская области не попали в "красную зону" карантина по результатам госкомиссии по ТЭБ и ЧС. По его словам, в областях нет риска риска коллапса локальной медицинской системы, несмотря на значительное количество больных коронавирусом.

Об этом Ляшко написал в своем Facebook.

Он отметил, что занятость всех “ковидных” коек в Черкасской области сейчас составляет - 49%, в Ровенской – 60 %, коек с кислородом в Черкасской - 46%, что меньше установленного показателя в 65%.

"Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах, поэтому принято решение о продлении усиленного мониторинга и не устанавливать в этих областях "красный" уровень эпидемических ограничений", - сказал Ляшко.

Отметим, что по данным Минздрава, вчера, 6 апреля, в Черкасской области зафиксировали 745 новых больных коронавирусом, а в Ровенской - 666 случаев. Этот показатель значительно больший, чем в других областях "оранжевой зоны",

Напомним, что Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.

РБК-Украина писало, что в течение ближайших нескольких дней Харьковская область может попасть в "красную зону" карантина.

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Новости Украины красная зонаВиктор ЛяшкоКарантин
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