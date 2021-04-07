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Ляшко пояснив, чому Черкаська та Рівненська області не потрапили в "червону зону"

Автор: Инна Собора

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому Черкаська та Рівненська області не потрапили до "червоної зони" карантину за результатами держкомісії з ТЕБ та НС. За його словами, в областях немає ризику ризику колапсу локальної медичної системи, попри значну кількість хворих на коронавірус.

Про це Ляшко написав в своєму Facebook.

Він зазначив, що зайнятість всіх “ковідних” ліжок у Черкаській області зараз становить - 49%, у Рівненській – 60 %, ліжок з киснем у Черкаській- 46%, що менше від встановленого показника у 65%.

"Це свідчить про поточну відсутність ризику колапсу локальної медичної системи у зазначених регіонах, тому прийнято рішення про продовження посиленого моніторингу та не встановлювати в цих областях "червоного" рівня епідемічних обмежень", - сказав Ляшко.

Зазначимо, що за даними МОЗ, учора, 6 квітня, в Черкаській області зафіксували 745 нових хворих на коронавірус, а в Рівненській - 666 випадків. Цей показник значно більший, ніж в інших областях "помаранчевої зони",

Нагадаємо, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

РБК-Україна писало, що протягом найближчих кількох днів Харківська область може потрапити до "червоної зони" карантину.

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Новини України красная зонаВіктор ЛяшкоКарантин
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