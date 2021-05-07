Ляшко рассказал, когда начнут делать вторую прививку каждой из вакцин

Главный санитарный врач Виктор Лишко рассказал, когда в Украине начнется прививка второй дозой вакцины от коронавируса . Он назвал сроки по каждой из вакцин.

Об этом Ляшко рассказал в ходе брифинга в пятницу .

"В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая", - рассказал Ляшко.

Вакцинация второй дозой в Украине стартует уже на следующей неделе.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 мая только в двух областях превышены показатели по коронавирус. Так, в Донецкой и Черкасской областях чуть выше нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 8404 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.