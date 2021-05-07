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Ляшко розповів, коли почнуть робити друге щеплення кожною із вакцин

Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Лішко розповів, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавіруса. Він назвав терміни по кожній із вакцин.

Про це Ляшко розповів в ході брифінга в п'ятницю.

Вакцинація другою дозою в Україні стартує вже наступного тижня.

"Зокрема, CoviShield, яким почали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим терміном 12 тижнів, тому друге щеплення повинно початися 19 травня. Вакциною CoronaVac розпочали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. І вакциною Pfizer - розпочали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня", - розказав Ляшко.

Дата початку вакцинації другою дозою:

  • CoviShield - 19 травня
  • CoronaVac - 11 травня
  • Pfizer - 9 травня

Нагадаємо, в Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищено показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

За минулу добу в Україні виявили ще 8404 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві.

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Новини України ВакцинаВіктор Ляшко