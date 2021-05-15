Ляшко рассказал, когда Украина получит следующие партии COVID-вакцин

В Украину до конца мая поступит 1,2 млн доз вакцин от коронавируса. Они пойдут как для первой, так и второй прививок.
Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 15 мая.
"Владелец завода Serum Institute of India, недавно приезжал в Украину и встречался с министром и с президентом (Украины Владимиром Зеленским - ред.). По словам министра, он пообещал, что в мае будет поставка CoviShield в объеме 500 тысяч доз", - сказал Ляшко.
По его словам, кроме партии вакцины CoviShield в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину планируется поставить 700 тысяч доз южнокорейской AstraZeneca. По предварительным данным, препарат прибудет в страну 24-25 мая.
"Они пойдут и для второй прививки, и для первой", - уточнил главный санитарный врач.
Он также добавил, что для людей, которые вакцинировались препаратом CoviShield с 24 февраля по 10 марта, уже зарезервирована вторая доза вакцины с последней поставки южнокорейской AstraZeneca от COVAX. "У них с 19 мая начинается прививка второй дозой", - отметил Ляшко.
Напомним, в Минздраве сообщали, что следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer ожидается 17 мая.
Ранее Ляшко заявлял, что поставки вакцины Pfizer американского производства, которые законтрактованы за бюджетные средства, ожидаются до конца мая. Должны поступить 500 тысяч доз вакцины.