Ляшко розповів, коли Україна отримає наступні партії covid-вакцин

В Україну до кінця травня надійде 1,2 млн доз вакцин від коронавірусу. Вони підуть як для першої, так і другий щеплень.
Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 15 травня.
"Власник заводу Serum Institute of India, нещодавно приїжджав в Україну і зустрічався з міністром і з президентом (України Володимиром Зеленським - ред.). За словами міністра, він пообіцяв, що в травні буде постачання CoviShield в обсязі 500 тисяч доз", - сказав Ляшко.
За його словами, крім партії вакцини CoviShield в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україну планується поставити 700 тисяч доз південнокорейської AstraZeneca. За попередніми даними, препарат прибуде в країну 24-25 травня.
"Вони підуть і для другого щеплення, і для першого", - уточнив головний санітарний лікар.
Він також додав, що для людей, які вакцинувалися препаратом CoviShield з 24 лютого по 10 березня, вже зарезервована друга доза вакцини з останньої поставки південнокорейської AstraZeneca від COVAX. "У них з 19 травня починається щеплення другою дозою", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, в МОЗ повідомляли, що наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer очікується 17 травня.
Раніше Ляшко заявляв, що постачання вакцини Pfizer американського виробництва, які законтрактовані за бюджетні кошти, очікуються до кінця травня. Повинні надійти 500 тисяч доз вакцини.