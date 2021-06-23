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Ляшко: центры массовой вакцинации от COVID получат другой препарат

Автор: РБК-Украина

Центры массовой вакцинации от COVID в будущем получат новую вакцину. На сегодня в них используется китайская вакцина CoronaVac, но готовятся изменения в организации самого процесса, в том числе и вакцинация другим препаратом.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня вакцинация проводится на трех платформах - пункты вакцинации, мобильные бригады и вакцинальные центры.

"Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас в вакцинальных центрах и при вакцинации организованных коллективов используется китайская вакцина CoronaVac.

"В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в шести областях Украины до сих пор не появились центры массовой вакцинации.

В то же время сегодня начался четвертый этап вакцинации в Украине. РБК-Украина писало, кого будут вакцинировать на этом этапе.

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