Ляшко: центри масової вакцинації від COVID отримають інший препарат

За його словами, на сьогодні вакцинація проводиться на трьох платформах - пункти вакцинації, мобільні бригади та вакцинальні центри.

"Саме від цього залежить, коли, хто і якою вакциною буде вакцинуватися. Тому що ми плануємо проведення вакцинації таким чином, щоб запобігти великій кількості програмних помилок і забезпечити холодовий ланцюг, щоб щеплення були безпечними і ефективними для всіх", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що зараз у вакцинальних центрах і при вакцинації організованих колективів використовується китайська вакцина CoronaVac.

"Надалі буде трохи змінена організація самого процесу, зокрема, що стосується тієї вакцини, яка буде використовуватися у вакцинальних центрах і для вакцинації організованих колективів. Але це ми анонсуємо після того, як ця зміна відбудеться", - додав Ляшко.