Марченко: заложенных в бюджет денег не хватит на выплату 500 гривен за бустер

По его словам, на сегодня по 1 000 гривен государство выплатило 7,7 млн граждан.

"Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд гривен (которые заложены в бюджете на программу "е-Поддержка", - ред.) не хватит", - отметил Марченко.

При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год, поскольку украинцы будут делать бустерные дозы постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", - добавил министр.