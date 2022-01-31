UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марченко: заложенных в бюджет денег не хватит на выплату 500 гривен за бустер

Автор: Юлия Бойко

Денег на выплаты по 500 гривен за бустерную вакцинацию от COVID в бюджете пока нет. Но украинцы делают прививки постепенно, и это откладывает решение проблемы на весь год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "Экономической правды".

По его словам, на сегодня по 1 000 гривен государство выплатило 7,7 млн граждан.

"Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд гривен (которые заложены в бюджете на программу "е-Поддержка", - ред.) не хватит", - отметил Марченко.

При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год, поскольку украинцы будут делать бустерные дозы постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы выплат за вакцинацию от COVID. В частности, тем, кто сделает бустерную прививку, выплатят еще по 500 гривен вдобавок к "ковидной" тысяче.

Также сообщалось, что украинцы старше 60 лет смогут потратить 1 000 гривен за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей МарченкоГосбюджетКоронавирус