Марченко: закладених до бюджету грошей не вистачить на виплату 500 гривень за бустер

Грошей на виплати по 500 гривень за бустерну вакцинацію від COVID в бюджеті поки немає. Але українці роблять щеплення поступово, і це відкладає вирішення проблеми на весь рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "Економічної правди".
За його словами, на сьогодні по 1 000 гривень держава виплатила 7,7 млн громадян.
"Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд гривень (які закладені в бюджеті на програму "є-Підтримка", - ред.) не вистачить", - зазначив Марченко.
При цьому він підкреслив, що поки немає необхідності вносити зміни до бюджету на 2022 рік, оскільки українці будуть робити бустерні дози поступово.
"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував розширення програми виплат за вакцинацію від COVID. Зокрема, тим, хто зробить бустерне щеплення, виплатять ще по 500 гривень додатково до "ковідної" тисячі.
Також повідомлялося, що українці старше 60 років зможуть витратити 1 000 гривень за вакцинацію на оплату комунальних послуг.